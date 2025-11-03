Скопје
Тешка сообраќајна несреќа на булеварот „Гоце Делчев“ – велосипедист загина, возачот избегал
03.11.2025 14:55
Според информациите од Министерството за внатрешни работи, инцидентот се случил околу 12:30 часот, кога патничко возило „пасат“ со скопски регистарски ознаки, управувано од машко лице, удрило велосипедист.
По несреќата, возачот го напуштил местото на настанот. Засега, полицијата презема мерки за негово пронаоѓање, а на местото се врши увид. Поради несреќата, сообраќајот на булеварот е пренасочен.