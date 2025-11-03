Русопулос со обраќање пред пратениците во Собранието

Советот на Европа ја поддржува евроинтеграцијата на Македонија и го следи напредокот на земјата, ова го истакна претседателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа Теодорос Русопулос од собраниската говорница во македонското Собрание.

Посочи дека 75 години по потпишувањето на европската конвенција за човекови права и 30 години по приклучувањето на Македонија кон Советот на Европа, приказната за Европа продолжува. – Секоја генерација мора да испише свое поглавје, не за да го смени мислењето, туку за да го одржи во живот ветувањето, ветување дека законот ќе ги заштити слабите а дека вистината ќе ја надживее пропагандата, дека ќе остане човечкото достоинство и ќе биде мерка за цивилизација, рече Русопулос.

Осврнувајќи се на геополитичките случувања, Русопулос рече дека демократијата ја губи својата емоционална гравитација и порача дека мора да се анимира демократијата, а Советот на Европа ќе остане местото за дијалог.

Игор Панов