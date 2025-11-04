Изложбата „Експериментален цртеж“ се претставува во Чешка

Изложбата „Експериментален цртеж“ на Друштво на ликовни уметници на Македонија ќе биде отворена во утре во 17 часот, во градот Табор, Република Чешка.

На изложбата ќе бидат претставени дела од македонски современи ликовни уметници, кои учествуваа на истоимената изложбата во 2023 и 2025 година.

Изложбата е дел од програмските активности на ДЛУМ, поддржана од Министерството за култура и туризам на Македонија.