Енергетика
Одбележување на 60 години ХЕ „Глобочица“
04.11.2025 13:35
Употребата на природните ресурси за производство на добра за задоволување на човековите потреби има важна улога во модерното стопанство. Хидроелектраните моќта на водата ја преточуваат во енергија, а една од нив, која годинава одбележува 60 години од пуштањето во употреба е „Глобочица“.
Известува Соња Рилковска.