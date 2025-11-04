Одбележување на 60 години ХЕ „Глобочица“

Употребата на природните ресурси за производство на добра за задоволување на човековите потреби има важна улога во модерното стопанство. Хидроелектраните моќта на водата ја преточуваат во енергија, а една од нив, која годинава одбележува 60 години од пуштањето во употреба е „Глобочица“.

Известува Соња Рилковска.