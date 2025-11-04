Почина 48.потпретседател на САД, Дик Чејни

На 84-годишна возраст почина поранешниот 48-ми потпретседател на САД, Дик Чејни. Тој беше една од највлијателните фигури во администрацијата на Џорџ В. Буш и имаше клучна улога во војните во Авганистан и Ирак по нападите на 11 септември.

Познат е по тврдите ставови, а во последните години стана остар критичар на Доналд Трамп и во 2024 година изјави дека ќе гласа за Камала Харис.