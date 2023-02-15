Силен земјотрес во Нов Зеланд

Земјотрес од 6,1 степен по Рихтер го погоди Нов Зеланд. Епицентарот бил 80 километри од главниот град Велингтон. Нема информации за значителни штети.

Потресот следи еден ден откако циклонот „Габриел“ однесе четири жртви. Во делови на земјата отсечени се цели градови, уништени се фарми, мостови, а над 10 илјади луѓе се раселени.

Властите прогласија национална вонредна состојба, третпат во својата историја.