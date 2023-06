Груби на Преспа форум за дијалог: Ни требаат лидери да одлучиме да одиме напред, да го прифатиме западниот збир на вредности

Во четвртиот панел „Reconciliation and Democracy as Catalyst of Change in the Balkans“, предводен од Првиот потпретседател на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, г-дин Артан Груби, имаше дискусија и од Заменик премиерката на Косово г-ѓа Емилија Реџепи, Државната секретарка на Швајцарија г-ѓа Ливиа Леу, Директорката за Европа и Централна Азија од „European External Action Service“ г-ѓа Ангелина Еицхорст, Високиот претставник на ЕУ за Косово г-дин Мирослав Лајчак, Државниот секретар за надворешни работи на Светата Столица г-дин Мирослав Станислав Васхоски, Специјалниот претставник на Германија за Западен Балкан г-дин Мануел Сарацин, Високиот претставник за БиХ г-дин Христијан Шмид, како и Генералниот секретар на RYCO г-дин Алберт Хани...