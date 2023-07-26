Церемонија на одликување со Орден за заслуги

Претседателот Стево Пендаровски ги одликуваше басистот Бодан Арсовски, клавијатуристот Кокан Димушевски, рок, поп и џез музичарот Влатко Стефановски и тапанарот Гарабет Тавитјан со Орден за заслуги за Република Македонија.

Бодан, Кокан, Влатко и Гарабет се сметаат за основачи на легендарните „Леб и сол“, култната македонска група која со своето делување ја испиша современата македонска музичка историја.