Потпишан Меморандум за партнерство меѓу Универзитетските клиники на Северна Македонија и Украина

Заменик-министерката Д-р Маја Манолева, имаше чест да биде дел од третиот „Summit of First Ladies and Gentlemen“ што се одржа на 6-ти септември во Киев, Украина. Под мотото „Спасување животи низ целиот свет“, на овој самит беа потпишани 25 меморандуми за партнерство помеѓу медицинските институции на Украина и различни земји од светот, вклучувајќи ја и Северна Македонија.

Д-р Манолева имаше свое онлајн учество на министерскиот состанок посветен на зајакнување на меѓународните партнерства во областа на здравството. Во името на Министерството за здравство на Република Северна Македонија, таа ја прифати изјавата за потпишување на меморандум за градење отпорни меѓународни здравствени партнерства, кои ги поддржуваат здравствените работници.

Колку за потсетување, Министерството за здравство на Република Северна Македонија уште од 2005 година има потпишано Спогодба за соработка со Министерството за здравство на Република Украина, што опфаќа соработка во областа на здравството и медицинските науки, со посебен фокус на размена на информации, искуства, како и размена на специјалисти од повеќе различни области.

За време на нападите од Русија, во Украина беа оштетени 1.427 здравствени установи, па затоа многу е важно Република Северна Македонија како солидарна држава да биде дел од пријателите што ќе помогнат и ќе дадат поддршка со здравствена опрема и помош за Украина. Покрај нашата држава, осум медицински установи во Франција станаа партнери на украинските болници, две медицински установи во Литванија, Латвија и Молдавија, како и водечки болници во Полска, Австрија, Данска, Естонија, Ирска, Шведска, Шпанија, Канада, Израел и Холандија. Украинските детски болници склучија партнерства со Данска, Холандија, Израел, Шпанија, Латвија, Полска и Франција. Установите за ментално здравје во Украина ќе соработуваат со Франција, Северна Македонија и Канада, а универзитетски и мултидисциплинарни болници – со Австрија, Ирска, Естонија, Северна Македонија и Молдавија.