Сончево време со температура до 35 степени

Времето денес ќе биде сончево и многу топло, попладне со мала до умерена облачност.

Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени, јавува УХМР.

Во Скопје сончево и многу топло со мала облачност и со умерен југоисточен ветер. Максималната температура ќе достигне 35 степени.